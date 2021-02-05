В Новосибирске авиапассажирам продавали фиктивные справки о коронавирусе

Полиция задержала двух россиян и гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которые с сентября прошлого года по февраль текущего года продавали в Новосибирске фальшивые справки об отсутствии COVID-19 у авиапассажиров, направляющихся за границу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сибирское управление на транспорте МВД РФ.

Отмечается, что сотрудники транспортной полиции задокументировали более 130 эпизодов их противоправной деятельности.

Согласно информации ведомства, подозреваемые организовали продажу этих справок от имени одной из медорганизаций.

В ходе обыска по месту жительства мужчин были обнаружены и изъяты ноутбук, с помощью которого они создавали фиктивные справки, принтер, печати медицинских организаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны, а также часть изготовленных фальшивых справок.

Линейный отдел МВД России в аэропорту «Толмачево» возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление или оборот поддельных документов).

В декабре прошлого года прокуратура возбудила дело после сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19.