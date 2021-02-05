Исследование показало, что большинство россиян доверяет отечественным вакцинам

Компания Rambler Group провела исследование, в котором выяснило, как граждане России относятся к вакцинам от коронавируса отечественного производства.

В опросе приняли участие около 884 тыс. человек, более 12% из которых уже прошли вакцинацию от COVID-19. При этом еще 40% респондентов выразили готовность привиться в ближайшие сроки, а 2% — указали на нежелание участвовать в кампании по вакцинации.

Кроме того, 27% участников исследования отметили, что уже переболели коронавирусной инфекцией.

Так, три четверти респондентов отметили, что доверяют разработанным в России препаратам. Среди них 38% опрошенных заявили, что отдают предпочтение вакцине «Спутник V», а 37% — препарату «ЭпиВакКорона» и вакцине центра им. Чумакова «КовиВак».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикацию о российском «Спутнике V» в журнале The Lancet.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 105,4 млн заболевших, свыше 77,1 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».