В Москве выявили еще 2032 случая заражения COVID-19

В Москве положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 2 032 человека. Об этом свидетельствуют данные столичного оперштаба.

При этом в Подмосковье этот показатель достиг 946 подтвержденных случаев за сутки.

Число летальных исходов в столице увеличилось на 71 умершего до 13 772 смертей.

Также от заболевания излечились еще 4 664 пациента.

Кроме того, оперштаб поделился данными об изменении эпидемиологической ситуации по всей России.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 105,4 млн заболевших, свыше 77,1 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».