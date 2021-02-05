Жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуируют после хлопка газовоздушной смеси

Около 30 человек эвакуировали из жилого дома на юго-востоке Москвы после хлопка газовоздушной смеси в пятницу, 5 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По предварительным данным, хлопок газа произошел в одной из квартир дома, расположенного на улице Полбина.

Как уточнил собеседник агентства, разрушений у здания не зафиксировано.

Согласно информации пресс-службы московского главка МЧС, общая площадь пожара в квартире на девятом этаже дома составила 30 квадратных метров. К настоящему времени огонь удалось ликвидировать, данных о пострадавших нет.

Все эвакуированные жильцы пока находятся в соседних подъездах дома.

В конце января сообщалось, что взрыв газо-воздушной смеси произошел в московском кафе.