Эксперт рассказал, когда антитела к коронавирусу исчезают из организма
Анна Светлова
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как долго антитела к коронавирусной инфекции пребывают в организме человека. Об этом он поделился в интервью РИА «Новости».
По словам специалиста, антитела не пожизненные, они исчезают спустя несколько месяцев.
Тимаков уточнил, что в дальнейшем все зависит от того, какой иммунитет изначально был у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ.
Ранее эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом.
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