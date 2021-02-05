Эксперт рассказал, когда антитела к коронавирусу исчезают из организма

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как долго антитела к коронавирусной инфекции пребывают в организме человека. Об этом он поделился в интервью РИА «Новости».

По словам специалиста, антитела не пожизненные, они исчезают спустя несколько месяцев.

Тимаков уточнил, что в дальнейшем все зависит от того, какой иммунитет изначально был у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ.

Ранее эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом.