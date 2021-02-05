Байден повысит лимит на прием беженцев в США

Соединенные Штаты повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч человек в год, сообщил президент Джо Байден в ходе выступления с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.

Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы приема беженцев», – заявил глава государства.

Байден пояснил, что новый указ позволит восстановить программу приема беженцев и поднять лимит по их приему до 125 тысяч человек в год.

Ранее Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в гуманитарной катастрофе на границе США и Мексики из-за его мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля.