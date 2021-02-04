Собянин: большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме

Большинство заболевших коронавирусом жителей Москвы уже переболели инфекцией в легкой форме.

В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что большинство граждан уже перенесли эту болезнь. «Большинство из них перенесли в легкой форме», — добавил он.

На сегодняшний день в столице выявлено 937,4 тыс. случаев коронавируса, из них 835,1 тыс. пациентов выздоровели и 13,7 тыс. умерли.

Также Собянин назвал вероятные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в Москве.