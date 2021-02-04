В Москве сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров

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Ситуация на московских улицах, 13 февраля 2018 года Ситуация на московских улицах, 13 февраля 2018 года
Ситуация на московских улицах, 13 февраля 2018 года
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к утру пятницы, 5 февраля, сугробы в Москве вырастут до 36 см, передает РИА «Новости».

В Москве днем в четверг начался снегопад. По словам синоптика, всего за сутки выпадет 10 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы.

«К утру сугробы возрастут до 36 см», — отметил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Москве температура опустится до -30°C.