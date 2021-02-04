В Хабаровске спекулируют на топливном кризисе и продают места в очереди на АЗС
Иван Акимов
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В Хабаровске отдельные предприимчивые люди стали продавать бензин через интернет, сообщает Dvhab.ru.
Стоимость его при этом составляет 100 руб. за литр.
Заодно, также в интернете, продаются и места в очередях на АЗС.
100 руб. — средняя цена. В целом же стоимость литра доходит до 125 руб.
Предусмотрена и доставка. Она может обойтись в сумму до 250 руб.
Что же касается места в очереди на заправку, то оно стоит 1000 руб.