В Хабаровске спекулируют на топливном кризисе и продают места в очереди на АЗС

В Хабаровске отдельные предприимчивые люди стали продавать бензин через интернет, сообщает Dvhab.ru.

Стоимость его при этом составляет 100 руб. за литр.

Заодно, также в интернете, продаются и места в очередях на АЗС.

100 руб. — средняя цена. В целом же стоимость литра доходит до 125 руб.

Предусмотрена и доставка. Она может обойтись в сумму до 250 руб.

Что же касается места в очереди на заправку, то оно стоит 1000 руб.