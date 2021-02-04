Беременная россиянка рожала в сугробе из-за отказа пустить ее ночью в роддом

В городе Гатчина Ленинградской области беременной женщине пришлось рожать ночью на улице среди сугробов из-за того, что охранник отказался пустить ее в перинатальный центр. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Женщина, у которой начались схватки, приехала вместе с мужем из Кировского района на платные роды. Однако охранник заявил, что пустит их в центр только если их привезут на скорой помощи, расположенной напротив. Россиянка не смогла дойти до отделения и начала рожать прямо в сугробе у забора медучреждения.

Через некоторое время на помощь женщине пришли медики расположенной рядом станции скорой. Они на руках отнесли ее в машину скорой помощи, и она смогла родить в автомобиле медиков. После этого ее и ребенка передали в этот же перинатальный центр.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка ГСУ СК РФ по Ленинградской области. Состояние женщины и новорожденного мальчика оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, охранник просил мужчину подъехать к другому входу, работающему на круглосуточный прием.

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