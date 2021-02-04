«Вектор» завершил испытания вакцины среди пожилых

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. Об этом заявила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих, пишет ТАСС.

«В настоящее время, буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+», — сказала Непомнящих.

По ее словам, это самая уязвимая группа людей, которую надо защитить в первую очередь.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее стало известно, что иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет сохраняться в течение года.