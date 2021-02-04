Самолет с первой партией «Спутника V» направился в Иран

Самолет с первой партией российской вакцины «Спутник V» направился в Иран в четверг, 4 февраля. Об этом заявил посол Исламской республики в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

Отмечается, что перевозкой препарата занимается авиакомпания Mahan Air.

По словам дипломата, через несколько часов самолет приземлится в иранском аэропорту.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Иран заключил с Россией договор о покупке и совместном производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».