В Кремле не стали комментировать решение суда об аресте главреда «Медиазоны»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда об аресте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Смирнов накануне получил 25 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

«Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет, есть решение суда, и мы не имеем права его комментировать», — сказал Песков.

Главред «Медиазоны» Смирнов был задержан 30 января в Москве и отпущен из полиции в тот же день под обязательство явиться в суд.