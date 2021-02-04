Беглов предложил учредить День работника ФСИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил учредить в городе День работника уголовно-исполнительной системы, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание региона. Инициативой предлагается включить этот профессиональный праздник в перечень городских праздников и памятных дат.

Согласно проекту, День работника ФСИН будет отмечаться 12 марта, а мероприятия, связанные с праздником, будут финансироваться из бюджета Петербурга.