Суд приговорил ростовчанина к 18 годам за убийство тещи из-за квартиры

Суд назначил жителю Ростовской области наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на 18 лет за убийство тещи и нападение на ее глухонемого сына из-за квартиры в Волгограде. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в августе 2019 года в гости к 70-летней пенсионерке в Волгоград приехал обвиняемый и стал просить ее продать двухкомнатную квартиру в центре города, часть полученной суммы мужчина предлагал отдать его семье, чтобы построить дом под Ростовом-на-Дону, на оставшиеся деньги — купить женщине более скромную квартиру.

Пенсионерке это не понравилось, между родственниками произошла ссора. Тогда зять надел перчатки и ножом несколько раз ударил тещу, а затем напал на ее глухонемого сына, который спал в соседней комнате. Пострадавшему удалось вырваться и убежать на лестничную клетку, где его обнаружили соседи, они же вызвали полицию и скорую помощь. Злоумышленника задержали.

Мужчина проведет 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшим компенсацию в 1,5 млн рублей. Приговор в силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края отрубил сестре голову из-за спора о наследстве.