Конституционный суд отказался от института «друзей суда»

Конституционный суд России отказался от института amicus curiae, что в переводе с латыни означает «друг суда». Это следует из обновленного регламента суда.

Норма amicus curiae позволяла независимым экспертам и научными организациями в области права направлять суду свое мнение по общественно важным делам.

Таким образом суд получал экспертную информацию, которую не предоставили стороны, участвующие в деле. Этот институт существовал в КС с 2017 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде (КС) России в развитие поправок к Конституции.