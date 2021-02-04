В Москве выявили 2 095 новых случая коронавируса за сутки

В Москве зафиксировали 2 095 новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.

Также за 24 часа в столице умерли из-за коронавируса 67 человек, выздоровели 5 324 пациента.

С начала пандемии в городе было выявлено 937 450 случаев инфекции, из них 835 168 пациентов вылечились и 13 701 человек умер.

Ранее сообщалось, что в России выявили 16 714 случаев коронавируса за сутки.