Подмосковье не планирует снимать ограничения по коронавирусу

В Подмосковье власти пока не планируют снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона.

«По состоянию на вчера ..., пока не планируется», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

В Подмосковье коронавирусом заразились 195 636, выздоровели 156 107, скончались 3 871 человек.

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