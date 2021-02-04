Подмосковье не планирует снимать ограничения по коронавирусу
Карина Казанцева
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В Подмосковье власти пока не планируют снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона.
«По состоянию на вчера ..., пока не планируется», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.
В Подмосковье коронавирусом заразились 195 636, выздоровели 156 107, скончались 3 871 человек.
Ранее эксперт рассказал, почему некоторые люди не заболевают COVID-19.
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