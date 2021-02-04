Нобелевский лауреат восхитился «Спутником V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти, пишет ТАСС.

«Эффективность [вакцины «Спутник V»] более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — сказал Доэрти.

По его словам, создателям вакцины придется «подправить» препарат, если вирус мутирует, но это не будет сложным.

Доэрти подчеркнул, что разработчики вакцин Janssen и AstraZeneca также использовали два аденовирусных вектора.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее в Германии рассказали об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V».