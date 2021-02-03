В тоннеле Таганско-Краснопресненской линии метро замечен искрящийся кабель

На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы машинист заметил искрение кабеля в тоннеле между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортном комплексе.

«В 22.05 в перегоне между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино» машинист заметил искрение кабеля. На станции «Рязанский проспект» высажены пассажиры», — рассказал собеседник агентства.

Еще один источник в экстренных службах уточнил, что в тоннеле произошло короткое замыкание, которое было ликвидировано машинистом поезда.

По словам очевидца, один из поездов простоял в тоннеле между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» более 10 минут.

В фициальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение поездов от станции «Рязанский проспект» до станции «Выхино» было приостановлено «для проверки инфраструктуры».

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