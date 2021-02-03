В минздраве Германии рассказали о переговорах с Россией по «Спутнику V»

Глава минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что немецкая сторона станет посредником в вопросе производства российской вакцины «Спутник V» в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках конференции «Европа 2021».

По его словам, обсуждения по данной теме он провел с коллегами, а канцлер Германии Ангела Меркель — с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы можем оказать поддержку для производства вакцины, которая еще или вообще не получила одобрения для применения в Европе, в зависимости от данных», — сказал Шпан.

Министр подчеркнул, что пандемию можно победить только предпринимая совместные усилия.

Глава ведомства заключил, что вопрос о сроках получения «Спутником V» одобрения в ЕС следует задать Европейскому агентству лекарственных средств, поскольку скорость одобрения «зависит от того, когда и какие данные официально переданы».

Ранее Меркель назвала «хорошими» данные по «Спутнику V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».