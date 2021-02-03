Финляндия сможет использовать вакцину «Спутник V» при разрешении ЕС
Валерия Исполатова
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Финляндия сможет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если препарат получит одобрение Евросоюза. Об этом сообщили представители агентства Fimea и министерства социальных дел и здравоохранения страны, передает РИА «Новости».
По их словам, вакцина должна пройти проверку на соответствие требованиям качества ЕС, что является медленным процессом.
При этом представители ведомств отметили, что препараты Pfizer-BioNTech и Moderna уже прошли такую проверку.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Одна страна ЕС, Венгрия, уже одобрила применение российской вакцины.
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