Первая страна в Северной Америке зарегистрировала «Спутник V»

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата», – указано в сообщении фонда.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» может защищать от коронавируса больше двух лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.