Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве
Полина Рутковская
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Пожар в детском доме на северо-востоке Москвы мог произойти из-за проблем с проводкой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки», – заявили в экстренных службах.
При этом на данный момент рассматриваются и другие версии, указано в сообщении.
Пожар в детском доме в Москве произошел 2 февраля. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
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