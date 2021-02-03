Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве

Пожар в детском доме на северо-востоке Москвы мог произойти из-за проблем с проводкой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки», – заявили в экстренных службах.

При этом на данный момент рассматриваются и другие версии, указано в сообщении.

Пожар в детском доме в Москве произошел 2 февраля. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.