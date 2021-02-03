В Москве в среду ожидается до -4°С

В Москве в среду, 3 февраля, синоптики обещают до -4°С. В небе будет облачно, ожидается небольшой снег и гололедица, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -4...-2°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -6...-4°С. Ветер подует западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., а ночью — 738 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.