Центральные станции московского метро заработали в штатном режиме

Ограничения работы центральных станций метро Москвы были сняты. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Речь идет о станциях «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная».

Отмечается, что все они работают в штатном режиме.

Во вторник вечером, 2 февраля, вышеуказанные станции московского метро были закрыты на вход и выход по требованию полиции.