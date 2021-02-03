Центральные станции московского метро заработали в штатном режиме
Антон Демидов
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Ограничения работы центральных станций метро Москвы были сняты. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Речь идет о станциях «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная».
Отмечается, что все они работают в штатном режиме.
Во вторник вечером, 2 февраля, вышеуказанные станции московского метро были закрыты на вход и выход по требованию полиции.
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