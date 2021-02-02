После оглашения приговора Алексею Навальному у станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге начались задержания. Как сообщает РИА «Новости», задержаны минимум 18 человек.

Отмечается, что обстановка в районе «Гостиного двора» остается спокойной. Правоохранители через громкоговоритель предупреждают прохожих о запрете проведения несогласованных публичных мероприятий.

Ранее в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Навальному начались задержания. Кроме того, на вход и выход были закрыты станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».