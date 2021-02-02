Меркель назвала «хорошими» данные по «Спутнику V»
Карина Казанцева
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине против коронавируса «Спутник V», которые ранее опубликовал журнал Lancet. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине», — сказала Меркель.
По ее словам, Евросоюз сердечно приветствует любую вакцину, но допустит к использованию только те, которые предоставят необходимую информацию агентству.
Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.
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