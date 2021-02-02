На северо-востоке Москвы горит детский дом

На северо-востоке Москвы из-за пожара в детском доме эвакуируют порядка 50 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экстренные служб столицы.

«В целях безопасности после возгорания в школе с дошкольным отделением на Полярной улице вывезены 50 человек, из них 15 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлен первый номер тушения пожара.

Информация о площади пожара и пострадавших пока не приводится.