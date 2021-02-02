В аэропорту Сочи задержали выбежавшего на взлетную полосу мужчину

Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, приникшего на взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведётся проверка. Нарушитель передан полицейским», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный — мужчина 1997 года рождения.