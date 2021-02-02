Собравший $45 млн для врачей британский ветеран скончался

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший на борьбу с коронавирусом около $45 млн, скончался. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на семью погибшего.

Ранее Мур был госпитализирован с COVID-19.

Том Мур получил известность после начала сбора пожертвований для британской Национальной службы здравоохранения на борьбу с COVID-19. Он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.