В Госдуме рассказали, зачем нужно увеличение штрафов для IT-компаний

Увеличение штрафных санкций для IT-компаний необходимо, потому что на нарушителей воздействует не сам факт штрафа, а его сумма, сообщил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин, комментируя решение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержать поправки к законопроекту о штрафах за нарушения закона об устойчивом интернете в РФ.

«Если штрафы маленькие, как это сейчас в России, то IT-гиганты на закон могут внимания не обращать. В США и Европе крупных интернет-игроков наказывают миллиардами долларов. У нас — тысячами рублей. Чтобы наши законы принимали всерьез, суммы должны быть на порядок больше», — рассказал он «Газете.Ru».

Депутат отметил, что нынешняя версия законодательства слишком мягкая и не способна защитить интересы российских пользователей.

«Мы движемся в общемировом тренде на регламентацию сетевой жизни и интернет-бизнеса. Но в нашем законодательстве, которое многие почему-то считают запретительным и жестким, слишком мягкие санкции для нарушителей среди игроков IT-отрасли. В этой части нам обязательно нужно подтягиваться хотя бы до среднемирового уровня. Потому что вся глобальная инфосфера сейчас строится на больших данных, в основе которых — персональные данные граждан. Незаконные махинации с ними ведут к прямому ущербу для граждан и государства», — заключил он.