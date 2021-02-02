Бастрыкин поручил проверить военнообязанных участников несанкционированных акций

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить молодых людей из числа правонарушителей на несогласованных акциях, уклонявшихся от военной службы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе стало известно, что московские суды арестовали 30 человек после несанкционированных акций, прошедших 23 января.