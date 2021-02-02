В Калининграде полиция вернула женщине миллион рублей

В Калининграде полиция вернула местной жительнице сумку, в которой находился миллион рублей, золотые украшения и документы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на УМВД по Калининградской области.

Согласно сообщению, ранее в полицию обратилась 58-летняя женщина. По ее словам, она зашла в овощную палатку за продуктами и положила у прилавка сумку, затем отвлеклась на выбор товаров, а потом заметила, что сумка исчезла.

«Было установлено, что к краже причастен 74-летний мужчина. Он увидел лежащую без присмотра сумку и похитил ее. Полицейские изъяли у подозреваемого чужое имущество и передали законной владелице», — говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируют ст. 158 УК РФ (Кража). Он может лишиться свободы на два года.