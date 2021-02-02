Прокурор оценила, как ФСИН надзирала за Навальным

Во время испытательного срока основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексея Навального ФСИН ненадлежащим образом надзирала за ним, по этой причине суд должен вынести частное представление главе уголовно-исполнительной инспекции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на прокурора Екатерину Фролову.

«Прошу суд вынести частное представление начальнику уголовно-исполнительной инспекции номер 15 (осуществлявшей надзор за Навальным) и обратить внимание начальника УФСИН по Москве на ненадлежащее осуществление контроля за Навальным в период его испытательного срока», — сказала она.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

Ранее Фролова попросила суд отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима.