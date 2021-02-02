Мужчина избил сотрудника метро на станции «Трубная»

Мужчина избил сотрудника службы безопасности метро на станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. Работник метро сделал замечание мужчине, который попытался перепрыгнуть через турникет. В ответ на это пассажир ударил сотрудника несколько раз.

«При попытке скрыться с места происшествия подозреваемый был остановлен проходившим мимо очевидцем и передан правоохранителям», — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 35-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело о побоях, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что в московском метро избили кашляющую пассажирку без маски.