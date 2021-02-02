Россия обеспечит 700 млн человек «Спутником V» в 2021 году

Россия обеспечит вакциной «Спутник V» около 700 млн человек в 2021 году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью RT.

«Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», — сказал Дмитриев.

Ранее Дмитриев рассказал, что Индия станет одним из ключевых центров производства «Спутника V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».