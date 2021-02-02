Прокурор назвал Навального единственным россиянином с двойным условным сроком

Прокурор на заседании суда во вторник назвал Алексея Навального единственным дважды условно осужденным россиянином.

В настоящее время судья ушла выносить решение, заменять ли Навальному условный срок на реальный.

Прокурор просил отправить Навального в колонию.

С начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам.