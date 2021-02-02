Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года»

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020», передаетТАСС.

Победителем конкурса стал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Лауреатами конкурса стали 15 учителей.

В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек. Их средний стаж педагогической деятельности --12 лет, а средний возраст — 36 лет. Самому молодому участнику конкурса 25 лет, самому старшему — 59.

Уточняется, что большинство участников, а именно 17 учителей, преподают историю и обществознание.