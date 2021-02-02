Мексика заключила договор на поставку вакцины «Спутник V»

Власти Мексики заключили договор на поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя министра здравоохранения Уго Лопеса-Гателль.

«Вчера министр (здравоохранения Хорхе) Алькосер подписал соглашение, касающееся «Спутника V», — сказал он.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну могут начаться в конце текущей недели.