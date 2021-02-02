Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики

Президент России на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года России — 2020» поддержал идею объявить 2023 год Годом математики. Об этом пишет ТАСС.

«2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим», — сказал Путин.

Из-за коронавируса финал конкурса провели в начале 2021 года. Лауреатами стали 15 преподавателей из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Победитель — учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Конкурс «Учитель года » проводится с 1992 года. В соревновании девять раз побеждали преподаватели русского и литературы, пять раз — математики, по три раза — истории, биологии и музыки.

Ранее Путин оценил влияние коронавируса на российское образование.