Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года России — 2020» поддержал идею объявить 2023 год Годом математики. Об этом пишет ТАСС.

«2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим», — сказал Путин.

Из-за коронавируса финал конкурса провели в начале 2021 года. Лауреатами стали 15 преподавателей из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Победитель — учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Конкурс «Учитель года » проводится с 1992 года. В соревновании девять раз побеждали преподаватели русского и литературы, пять раз — математики, по три раза — истории, биологии и музыки.

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