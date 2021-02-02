Навальный получил замечание от судьи

Судья, рассматривающий в Мосгорсуде дело Алексея Навального, сделал ему замечание в ходе его выступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, Навальный начал апеллировать к решению ЕСПЧ по делу »Ив Роше», по которому он получил условный срок, который сейчас могут поменять на реальный.

После этого он начал высказываться о политике.

Судья перебил Навального и призвал его выступать по существу слушаемого дела.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

По возвращении в Россию Навальный был арестован в рамках дела »Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос замены условного срока блогера на реальный. ФСИН требует заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.