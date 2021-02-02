Индия станет одним из ключевых центров производства «Спутника V»

В Индии будет находиться один из ключевых центров производства «Спутника V», объемы выпуска могут сравняться с российскими. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

«Индия для нас — ключевой партнер, потому что Индия, фактически, будет производить столько же вакцины, сколько производит Россия. Это будет один из главных производственных центров мира для вакцины «Спутник V», — сказал Дмитриев.

По его словам, в феврале-марте будут поданы документы на одобрение вакцины в стране. После этого Россия начнет поставки в Индию.

Дмитриев подчеркнул, что у России есть пять партнеров по производству препарата в Индии.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник V» сможет защищать от коронавируса больше двух лет.