Калининградец приговорен к 12 годам за надругательство над 3-летней девочкой

Суд приговорил жителя Калининградской области к 12 годам колонии за надругательство над трехлетней внучкой сожительницы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 23 марта прошлого года 56-летнй мужчина совершил «действия сексуального характера» по отношению к ребенку. Спустя несколько дней девочка рассказала о произошедшем матери, а та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Действия мужчины квалифицированы следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста девочка не могла понимать фактический характер и общественную опасность происходящего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник проведет 12 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Приморье осудили членов ОПГ за организацию публичного дома.