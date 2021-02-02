Полиция задержала мужчину с пистолетом в районе Мосгорсуда

В станции метро «Преображенская площадь» возле Мосгорсуда, где проходит заседание суда по делу Алексея Навального, задержали молодого человека с оружием. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что при себе у мужчины были веревка и травматический пистолет.

На данный момент правоохранительные органы пытаются установить обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ заявили, что в районе здания Мосгорсуда проходят задержания.

На слушании в Мосгорсуде рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный в рамках дела «Ив Роше». УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания Навальному из-за систематических нарушений обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года. По данным федеральной службы исполнения наказаний, Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.