Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года»

У Владимира Путина во вторник намечена встреча с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».

Об этом 2 февраля передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Уже известно, что одним из участников станет ростовский учитель математики Михаил Гуров.

Песков также уточнил, что вечером у российского лидера в планах проведение международного телефонного разговора.

В графике главы государства значится и ряд непубличных встреч.