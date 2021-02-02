Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года»
Иван Акимов
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У Владимира Путина во вторник намечена встреча с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».
Об этом 2 февраля передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Уже известно, что одним из участников станет ростовский учитель математики Михаил Гуров.
Песков также уточнил, что вечером у российского лидера в планах проведение международного телефонного разговора.
В графике главы государства значится и ряд непубличных встреч.