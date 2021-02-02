Педагог из Ростовской области стал учителем 2020 года
Ника Пикекатлет
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В России назвали победителя в конкурсе «Учитель года России-2020». Об этом сообщает РИА «Новости».
Им стал преподаватель математики из Ростовской области Михаил Гуров, который получил хрустального пеликана в качестве памятного знака.
Подведение итогов конкурса, в котором принимали участие 85 учителей, состоялось в Волгограде. При этом в финале оказались пять преподавателей.
Имя победителя объявлял ректор МГУ и член жюри конкурса Виктор Садовничий.
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