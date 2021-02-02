Мурашко назвал долю свободных коек для пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о коечном фонде для больных коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что свободными остаются 33,6% коек.

При этом министр подчеркнул, что после освобождения койки незамедлительно возвращаются к нормальному режиму работы по оказанию плановой медицинской помощи.

Ранее инфекционист указал на приближение России к рубежу заболеваемости COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,9 млн заболевших, свыше 73,7 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».