В Кремле заявили, что Путин не следит за заседанием суда по делу Навального

Президент России Владимир Путин не следит за ходом заседания по делу Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что президент готовится к встрече с лауреатами конкурса «Учитель года», которая запланирована на вторник, 2 февраля.

В настоящее время Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН по замене условного наказания Навальному на реальный срок в рамках дела «Ив Роше». Представитель ведомства запрашивает Навальному 3,5 года колонии.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания Навальному из-за систематических нарушений обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года. По данным федеральной службы исполнения наказаний, Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.