ФСИН: Навальный более 50 раз нарушал общественный порядок

Алексей Навальный после вынесения ему приговора с условным сроком по делу »Ив Роше» более 50 раз нарушал общественный порядок. Об этом заявил представитель Федеральной службы исполнения наказаний, передает ТАСС.

В службе подчеркнули, что это является нарушением ограничений при условном осуждении.

Представитель ФСИН не рассказал, о каких нарушениях конкретно идет речь. По его словам, согласно российскому законодательству, систематическими нарушениями правил надзора является их нарушения более двух раз.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что с начала осени прошлого года Навальный пребывал на амбулаторном лечении. При этом, по данным СМИ, он свободно перемещался, давал интервью, но с инспекторами ФСИН не контактировал. В связи с этим блогер был объявлен в розыск.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

Ранее сообщалось, что ФСИН требует заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии.